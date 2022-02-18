В "Технополисе "Москва" создадут почти 2 тыс. рабочих мест

— В столичной ОЭЗ работают около 200 компаний, из них порядка 90 — в статусе резидента. Они разрабатывают и выпускают лекарства, композитные материалы, микроэлектронику, аппараты ИВЛ, роботов, досмотровое оборудование и другие инновационные продукты. За все время существования резиденты вложили почти 60 миллиардов рублей инвестиций, а также создали свыше восьми тысяч рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.