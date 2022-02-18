В Москве ближайшие дни будет пасмурно

В ночь с пятницы на субботу, 19 февраля, температура упадет до нуля — минус двух градусов. Будет без осадков, а вот днем ожидается дождь со снегом и до трех градусов тепла. Ветер будет порывистый до 17 м/сек. В воскресенье в столице температура будет колебаться у отметок плюс один — минус один градус, днем до двух градусов тепла. Возможны осадки и порывистый ветер.