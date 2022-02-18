В Москве ближайшие дни будет пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь со снегом и гололедицу. Прояснения на небе возможны лишь ночью.
В ночь с пятницы на субботу, 19 февраля, температура упадет до нуля — минус двух градусов. Будет без осадков, а вот днем ожидается дождь со снегом и до трех градусов тепла. Ветер будет порывистый до 17 м/сек. В воскресенье в столице температура будет колебаться у отметок плюс один — минус один градус, днем до двух градусов тепла. Возможны осадки и порывистый ветер.
В ночь на понедельник вероятен снег и столбик термометра покажет до минус трех градусов мороза. Во вторник и среду ночами будет подмораживать до минус четырех, а днем воздух будет прогреваться до плюс двух градусов. Также сохранится вероятность дождей и снега.