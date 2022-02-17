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19 минут назад

Собянин поздравил Щербакову и Трусову с медалями на Олимпиаде

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной олимпийскими медалями. Об этом мэр написал в четверг, 17 февраля, на своей странице в Instagram.

Собянин поздравил Щербакову и Трусову с медалями на Олимпиаде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— От всей души поздравляю наших фигуристок с золотом и серебром Олимпиады! Анна Щербакова — чисто, артистично, грандиозно! Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков за программу, — написал мэр.

Собянин также отметил фигуристку Камилу Валиеву. По словам мэра, девушка проявила настоящий характер.

— Вместе со всеми болельщиками я надеюсь увидеть эту талантливую спортсменку на будущих Олимпиадах, — отметил он.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

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