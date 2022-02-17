В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

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«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Порывы ветра в Москве достигнут 15-20 метров в секунду. Период предупреждения действует в столице до 10:00 пятницы, в Московской области — до 11:00 18 февраля.