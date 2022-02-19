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52 минуты назад

Эскалатор на станции метро "Савеловская" закроют с 10 марта

Москва24иещё 2

Эскалатор на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.

Эскалатор на станции метро "Савеловская" закроют с 10 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"С 10 марта по 5 мая на станции "Савеловская" (выходы №1-5) закроют на ремонт эскалатор", – указано в публикации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил, что за 2021 год в столичном метро выполнили ремонт 46 эскалаторов на 26 станциях, а всего обновили более 140 эскалаторных систем.

В феврале 2022 года стало известно, что с 3 марта будет закрыт эскалатор на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Ремонт будет проводиться до 22 апреля.

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