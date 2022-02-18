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2 часа назад

Останкинская башня поздравит москвичей с Днем защитника Отечества

Вечерняя Москваиещё 2

Останкинская башня напомнит москвичам о «дне шести двоек» и поздравит с Днем защитника Отечества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в пятницу, 18 февраля.

Останкинская башня поздравит москвичей с 23 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

— 22.02.2022 года — уникальная зеркальная дата. Помимо шести двоек, которые в ней присутствуют, это еще и второй день недели, — говорится в сообщении.

В честь особой даты жители смогут увидеть видеооткрытку с 00:00 22 февраля. При этом с 00:00 23 февраля на медиафасаде появится поздравление в честь Дня защитника Отечества, а с 17:00 до 23:00 будет доступна праздничная подсветка.

Видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!» начнут транслировать с 08:00 и продолжат до 23:59. Надпись «Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!» появится в ответ на фасаде метромоста, заключили в РТРС.

3 февраля в РТРС сообщили, что видеооткрытка и праздничная подсветка появились на Останкинской телебашне в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. В компании уточнили, что видеооткрытку включили 4 февраля.

На открытке изображены эмблема Олимпийского комитета России, надпись «Пекин-2022» и пожелание удачи олимпийцам.

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