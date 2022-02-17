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52 минуты назад

Москвичам рассказали о деятельности эковолонтеров

Вечерняя Москва

Эколовонтеры заботятся об окружающей среде, наводят порядок в московских скверах, собирают мусор для переработки и занимаются экопросвещением. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам рассказали о деятельности эковолонтеров
Фото: Сортировка мусораСортировка мусора

В этом году в различных мероприятиях по привлечению внимания жителей города к проблемам экологии приняли участие более пяти тысяч человек.

— Забота о природе, окружающем мире и городе — это задачи, которые ставят перед собой волонтеры-экологи Москвы. <...> В 2021 году в мероприятиях по направлению экологии приняли участие более пяти тысяч человек. Добровольцы выбирают осознанное потребление, занимаются сортировкой вторсырья и популяризируют идеи экологичности, — уточнила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Мероприятия, в которых приняли участие эковолонтеры: зооквест «Добрый дикий мир», акция «Всемирный день чистоты», проект «Экожизнь в мегаполисе 2.0», а также субботники в Главном ботаническом саду имени Цицина и серия встреч «Чисто о зеленом».

В 2022 году добровольцы также примут участие в большом количестве экологических мероприятий, а самые активные эковолонтеры отправятся на обучающие стажировки в регионы России, передает официальный сайт мэра Москвы.

Студенты-добровольцы Московского энергетического института приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Два отряда из столичного вуза помогли жителям Смоленской и Московской областей в решении бытовых проблем.

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