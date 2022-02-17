В Москве эвакуировали крупные ТЦ

Накануне источник «Интерфакса» сообщил о поступлении угроз минирования более чем в четыре тысячи объектов в столице. По его словам, это были, в частности, образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офисы органов госвласти. Власти эвакуировали людей из части «заминированных» зданий. Всего из помещений вывели три тысячи человек, позже сообщения не подтвердились.