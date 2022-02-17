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8 минут назад

В Москве эвакуировали крупные ТЦ из-за угроз минирования

News.ru

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ряда крупных торговых центров в Москве из-за сообщений с угрозами минирования, передаёт телеканал РЕН ТВ. В частности, люди покинули ТЦ «Атриум», ГУМ, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополис» и «Охотный ряд».

В Москве эвакуировали крупные ТЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, правоохранители проверяют все сообщения.

Накануне источник «Интерфакса» сообщил о поступлении угроз минирования более чем в четыре тысячи объектов в столице. По его словам, это были, в частности, образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офисы органов госвласти. Власти эвакуировали людей из части «заминированных» зданий. Всего из помещений вывели три тысячи человек, позже сообщения не подтвердились.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за угроз минирования эвакуировали персонал и посетителей Останкинской телебашни, аналогичные сообщения поступали также в телецентр Останкино.

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