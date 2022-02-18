В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

В Москве выявили 8 308 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАССиещё 6

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 308 против 9 705 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Раскрыты данные по коронавирусу в столице
Фото: ТАССТАСС

В относительном выражении прирост составил 0,31%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 650 927 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 86 против 85 днем ранее, до 40 444.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 38 981, до 2 363 212.

Ситуация в Подмоскоьве

В Московской области число заражений коронавирусом возросло за сутки на 5 161 против 4 065 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 913 827 случаев заражения.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 16 398 против 16 595 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 342 168 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 28 876, до 1 086 588, число умерших - на 78, до 31 093.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители