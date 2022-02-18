Раскрыты данные по коронавирусу в столице

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 308 против 9 705 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

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В относительном выражении прирост составил 0,31%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 650 927 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 86 против 85 днем ранее, до 40 444.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 38 981, до 2 363 212.

Ситуация в Подмоскоьве

В Московской области число заражений коронавирусом возросло за сутки на 5 161 против 4 065 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 913 827 случаев заражения.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 16 398 против 16 595 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 342 168 случаев заражения.