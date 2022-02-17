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32 минуты назад

Москвичей предупредили о необычном виде мошенничества

Lenta.ru

В Москве и Подмосковье мошенники начали чаще прибегать к необычному виду обмана граждан. Как предупредили в «Мосэнергосбыте», злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании, сообщает «Российская газета».

Москвичей предупредили о необычном виде мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мошенники не только обходят квартиры, но и оставляют в почтовых ящиках уведомления о необходимости срочно заменить автоматы. В сообщениях лжеэлектрики запугивают граждан, сообщая, что в противном случае им не установят новый счетчик, который с 2020 года меняют бесплатно. В «Мосэнергосбыте» напоминают, что счетчик можно поменять независимо от состояния автоматов.

В компании посоветовали проверять удостоверение сотрудника с QR-кодом, который можно отсканировать. Также граждан предупредили, что специалисты приходят только по предварительно оформленной заявке или для съема контрольных показаний. Чтобы узнать наверняка, настоящий ли электрик, можно также позвонить в контактный центр энергетиков.

ЦБ предупредил о появлении нового вида мошенничества

Мошенники любят представляться и другими коммунальщиками: например, газовиками. Под видом проверки газового оборудования злоумышленники якобы находят проблемы и предлагают решить их, запрашивая при этом огромные суммы. Также мошенники иногда сообщают о нехватке какого-то важного прибора или инструмента, после чего навязывают гражданам ненужные покупки.

Другая популярная роль у мошенников — слесари. Злоумышленники под видом мастеров приезжают по вызову и предлагают починить дверные замки. Инциденты происходят после того, как граждане пытаются найти специалистов для ремонта через интернет.

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