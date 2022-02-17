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1 час назад

В Москве появится онлайн-карта преступлений

Мослента

В Москве разработают мобильное приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки в столице. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, передает «Коммерсантъ».

В Москве появится онлайн-карта преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На разработку системы будет выделено 158 миллионов рублей. Онлайн-карта преступлений предназначена для автоматизации предоставления департаменту информационных технологий столицы интерфейса для мониторинга обстановки в городе и статистических отчетов об уровне общественной безопасности. Данная программа предназначена для органов исполнительной власти.

Так, в скором времени появится карта Москвы, на которой будут отображаться различные инциденты. В «Сводке» можно будет отследить хронологию происшествия и узнать подробную информацию о нем.

Ранее, в августе 2021 года, сообщалось, что большая часть преступлений — примерно каждое третье, — совершенных приезжими в первом полугодии 2021 года, пришлась на Москву и Московскую область.

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