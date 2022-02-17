Парковка будет бесплатной в День защитника Отечества

"В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 или 450 рублей/час в дневное время и 200 рублей/час в ночное)", - говорится в сообщении с уточнением, что платными останутся только парковки со шлагбаумом.