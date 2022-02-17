Ефимов: Москва утвердила инвестиционную декларацию

Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы «Fast track для инвестиций в регионах» министерства экономического развития РФ. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
«Москва остается самым инвестиционно привлекательным регионом страны, на долю столицы приходится почти 19% общероссийских вложений в основной капитал. Так, объем инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 трлн руб., что на 21,9% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70% по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 трлн руб.», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который цитируется в сообщении.
Как отмечается в тексте, проект декларации предусматривает создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предполагает внедрение в регионах инвестиционной карты и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти. Декларация закрепляет инвестиционные обязательства Москвы, которые позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций. В частности, город обязуется сохранить условия реализации инвестиционных проектов на территории столицы, обеспечить конкурентное распределение ресурсов, предоставлять инвесторам различные преференции и распространять информацию о мерах господдержки.
«Сегодня в столице действует разветвленная система мер поддержки бизнеса. Например, активно инвестирующие предприятия со специальными статусами могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. В настоящее время 131 московская компания имеет право на различные льготы. Также преференции доступны инвесторам, локализовавшим производства на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Ее резиденты могут рассчитывать на налоговые и таможенные льготы», - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся в релизе.
В пресс-службе добавили, что перечень мер поддержки постоянно расширяется, в том числе по запросам предпринимателей. Так, с 2020 года инвесторы могут применять инвестиционный налоговый вычет, а также участвовать в программе стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК и МКАД, в рамках которой девелоперы могут рассчитывать на льготы. Сегодня заключено 17 соглашений с застройщиками, инвестиции в реализацию этих проектов составят 83,4 млрд руб.
«В декларации отмечена важность развития в столице наукоемких и высокотехнологичных производств: микроэлектроники, авиационной и космической, фармацевтической и медицинской промышленности и других. Для размещения инновационных предприятий в городе есть специализированные площадки - десятки технопарков, особая экономическая зона, земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов. Кроме того, Москва предлагает предпринимателям различные механизмы государственно-частного партнерства - концессии, офсетные контракты, контракты жизненного цикла и другие», - подчеркнули в пресс-службе.