Ефимов: Москва утвердила инвестиционную декларацию

«Москва остается самым инвестиционно привлекательным регионом страны, на долю столицы приходится почти 19% общероссийских вложений в основной капитал. Так, объем инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 трлн руб., что на 21,9% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70% по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 трлн руб.», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который цитируется в сообщении.