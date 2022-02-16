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21 минуту назад

Затишье перед бурей: москвичей предупредили о надвигающемся ненастье

Елена Прошина

Циклон "Иления" принесет в Москву в четверг вечером штормовой ветер, падение давления и осадки, а также теплую погоду, которая обычно наблюдается в конце марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Москвичей предупредили о надвигающемся ненастье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Комфортная теплая и сухая среда в столице станет затишьем перед бурей. Уже в четверг в Москве циклон по имени "Иления" принесет ненастье», - сказал Тишковец.

По его словам, начиная примерно с 21:00 город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером, ночью и до утра 18 февраля прольются первые так называемые "чистые" дожди, и москвичам впервые будут нужны зонты, чтобы не промокнуть.

Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет шесть — девять миллиметров осадков, или около одной пятой месячной нормы. Порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, а в регионе — до 15-20 метров в секунду. Давление за сутки при этом рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба и окажется на 20 единиц ниже нормы, но в этот раз обойдется без рекордов.

При этом температурный фон будет соответствовать погоде конца марта и опередит реальный календарь на 42 дня.

"Завтра днем в Москве плюс два — четыре, по области ноль — плюс пять, это температура, соответствующая периоду последних дней марта, когда в Москве наступает "метеорологическая весна", то есть среднесуточная температура превышает ноль градусов", — добавил Тишковец.

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