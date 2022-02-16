Москвичей предупредили о надвигающемся ненастье

По его словам, начиная примерно с 21:00 город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером, ночью и до утра 18 февраля прольются первые так называемые "чистые" дожди, и москвичам впервые будут нужны зонты, чтобы не промокнуть.

Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет шесть — девять миллиметров осадков, или около одной пятой месячной нормы. Порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, а в регионе — до 15-20 метров в секунду. Давление за сутки при этом рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба и окажется на 20 единиц ниже нормы, но в этот раз обойдется без рекордов.