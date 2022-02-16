Заболеваемость ковидом в Москве уменьшилась на треть за неделю

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть, а госпитализаций - на 15%. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Фото: ТАСС ТАСС

"Абсолютные параметры по Москве еще достаточно высокие, но, тем не менее, динамика позитивная - за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу", - сказал Собянин.

По его словам, в поликлиниках еще достаточно напряженно. За прошедшую неделю было 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и ковидом. Несмотря на это, власти начали наращивать объемы плановой помощи, уделяя внимание гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в Москве часть КТ-центров, которые работали исключительно на коронавирус, также переводятся на плановую помощь, добавил мэр.

Власти Москвы надеются, что на следующей неделе ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он.