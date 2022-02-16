Грефа назначили спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на "Экспо-2030"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение Всемирной выставки Expo в Москве в 2030 году. Как следует из опубликованного в среду распоряжения главы государства, руководитель Сбербанка будет исполнять эти обязанности на общественных началах.