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1 час назад

Грефа назначили спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на "Экспо-2030"

ТАССиещё 2

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение Всемирной выставки Expo в Москве в 2030 году. Как следует из опубликованного в среду распоряжения главы государства, руководитель Сбербанка будет исполнять эти обязанности на общественных началах.

"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в г. Москве", - говорится в документе.

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