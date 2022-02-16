Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

В субботу в столице ожидается нулевая температура, в воскресенье показания термометров будут варьироваться от минус трех до плюс двух градусов. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: АГН Москва АГН Москва

По ее словам, причиной потепления является возросшее атмосферное давление.

— Погода в выходные будет лучше, чем в конце рабочей недели, потому что атмосферное давление будет подрастать, хотя останется теплый и влажный воздух, — уточнила Позднякова.

Специалист столичного Метеобюро отметила, что в субботу днем термометры покажут ноль градусов, будет довольно ветрено. В воскресенье ожидается от минус трех до плюс двух градусов, возможны небольшие осадки.

Температура в выходные превысит климатическую норму на семь градусов, передает РИА Новости.

Ранее синоптики сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля градусов.