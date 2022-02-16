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24 минуты назад

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Вечерняя Москва

В субботу в столице ожидается нулевая температура, в воскресенье показания термометров будут варьироваться от минус трех до плюс двух градусов. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных
Фото: АГН МоскваАГН Москва

По ее словам, причиной потепления является возросшее атмосферное давление.

— Погода в выходные будет лучше, чем в конце рабочей недели, потому что атмосферное давление будет подрастать, хотя останется теплый и влажный воздух, — уточнила Позднякова.

Специалист столичного Метеобюро отметила, что в субботу днем термометры покажут ноль градусов, будет довольно ветрено. В воскресенье ожидается от минус трех до плюс двух градусов, возможны небольшие осадки.

Температура в выходные превысит климатическую норму на семь градусов, передает РИА Новости.

Ранее синоптики сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля градусов.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.

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