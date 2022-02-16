Гололедицу спрогнозировали в Москве

Синоптики предупредили, что «желтый» уровень погодной опасности сохранится до 17 февраля.
Обстановка в городе будет небезопасной в связи с гололедицей. Всем водителям следует быть в это время предельно осторожными и соблюдать минимальный скоростной режим.
Период предупреждения актуален до 17:00, отметили на
Агентства городских новостей «Москва».
Добавим, что для жителей поселения Киевский круглосуточно работает единая диспетчерская служба. Обратится к ее представителям можно по номеру: 8 (945) 846-39-69.