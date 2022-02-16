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21 минуту назад

Москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов

Lenta.ruиещё 4

В январе 2022 года по Москве управление Росреестра зарегистрировало 8,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов
Фото: ТАССТАСС

Количество сделок на 40,4 процента превышает показатель января 2021 года и является рекордным для этого периода.

«Впервые в январе превышен результат 8 тысяч ипотечных сделок на рынке жилья в Москве. По сравнению с началом 2020 года, когда Росреестр отмечал предыдущий месячный максимум в 6,3 тысячи, число регистраций выросло в 1,3 раза», — говорится в сообщении ведомства.

На спрос влияет программа льготной ипотеки с учетом ранее одобренных кредитов. Интерес к покупке квартиры повышает как перспектива прекращения действия льготной программы в июле 2022 года, так и возможное дальнейшее повышение ключевой ставки Центральным банком. В январе в Москве было выдано льготных кредитов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

По прогнозам экспертов, ставки по ипотеке продолжат расти в 2022 году и могут достигнуть 11-12,5 процента уже весной. Увеличение ставок аналитики объясняют повышением ключевой ставки Центральным банком, а также с экономической ситуацией в стране.

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