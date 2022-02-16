Названы самые популярные имена детей в Москве в 2021 году

Самыми популярными именами детей в Москве по итогам прошлого года оказались София и Александр. Об этом рассказали в городском управлении ЗАГС.

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Среди девичьих имен в топе также оказались Мария, Анна, Алиса и Ева. Причем Ева впервые появилась в первой пятерке. В прошлом году новорожденных Ев оказалось больше, чем Анастасий и Елизавет.