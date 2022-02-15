Сергунина: В Москве открылась уличная фотовыставка ко Дню НКО

Фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание» открылась на Никитском бульваре к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

По ее словам, выставка рассказывает о программах столичных НКО для горожан. Всего на ней представлено более 30 снимков. Посмотреть экспозицию можно до 3 марта включительно

— В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО, — рассказала Сергунина.

Заммэра добавила, что в съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество и работают с молодежью и заботятся об экологии.

Кроме фотографий, на выставке можно ознакомиться с мотивирующими рассказами представителей некоммерческого сектора, которые могут вдохновить на добрые дела. Так например, личными историями поделились участники проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей «Душевный подарок» и других организаций.

До этого сообщалось, что Public talk «Москва и ее творцы. Кто придумывает город?» в рамках программы к выставке «Проектирование будущего» пройдет в Музее Москвы 17 февраля.