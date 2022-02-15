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2 часа назад

Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала зимы

Агентство «Москва»иещё 6

Во вторник, 15 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 3 градусов, этот день стал самым теплым с начала зимы, сообщает центр погоды «Фобос».

Вторник стал самым теплым днем с начала зимы
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в 14:00 температура воздуха на главной метеостанции города поднялась до отметки в 3 градуса тепла. Таким образом, сегодняшний вторник стал самым теплым днем с начала зимы. До этого лидерство принадлежало 11 февраля, тогда термометры показали плюс 2,4 градуса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что точное значение максимума будет известно после 21:00. «Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 15 февраля в Москве установлен в 1952 году и составляет 3,8 градуса тепла. До него уже меньше градуса», - добавили в центре.

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