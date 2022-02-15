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35 минут назад

Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

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Около 15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

По его словам, специалисты посадят 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных растений, на эти цели выделят 741,35 миллиона рублей.

Деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более того, сажать деревья продолжат в рамках городских проектов «Миллион деревьев» и «Наше дерево».

В столице существуют несколько направлений волонтерской деятельности для людей разных возрастов и увлечений. О них рассказали в ресурсном центре «Мосволонтер».

Одним из наиболее важных направлений остается экология. Добровольцы сажают деревья, покупают корма для животных и проводят образовательные мероприятия. Патриотические волонтеры участвуют в соответствующих акциях, среди которых «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня» и День Государственного флага Российской Федерации.

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