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1 час назад

«Слишком мало». Бывший вице-мэр Москвы призвал строить больше храмов

Секрет Фирмы

Бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин заявил, что в столице строится «слишком мало храмов». Он призвал «выровнять ситуацию». Сейчас бывший чиновник — депутат Госдумы от «Единой России» и советник патриарха Кирилла по строительству. Ранее стало известно, что РПЦ потратила на строительство московских храмов 2,5 млрд рублей за 3 года.

Бывший вице-мэр Москвы призвал строить больше храмов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям», — заявил экс-чиновник.

Особенно мало церквей в Северном административном округе (САО) Москвы, указал он. Сейчас там 7 храмов, ещё 4 на стадии строительства, по 2 храмам еще только готовится документация.

Ранее стало известно, что РПЦ потратила на строительство московских храмов за 3 года 2,5 млрд рублей.

На 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 православных храмов и часовен. Для сравнения, в 2016 году в столице было 570 храмов и часовен. Строительство проходит в рамках «Программы 200 храмов», инициированной патриархом Кириллом в 2009 году.

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