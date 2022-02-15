Бывший вице-мэр Москвы призвал строить больше храмов

Бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин заявил, что в столице строится «слишком мало храмов». Он призвал «выровнять ситуацию». Сейчас бывший чиновник — депутат Госдумы от «Единой России» и советник патриарха Кирилла по строительству. Ранее стало известно, что РПЦ потратила на строительство московских храмов 2,5 млрд рублей за 3 года.

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«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям», — заявил экс-чиновник.

Особенно мало церквей в Северном административном округе (САО) Москвы, указал он. Сейчас там 7 храмов, ещё 4 на стадии строительства, по 2 храмам еще только готовится документация.

Ранее стало известно, что РПЦ потратила на строительство московских храмов за 3 года 2,5 млрд рублей.