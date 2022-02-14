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1 час назад

Сергей Собянин рассказал о строительстве детских поликлиник в Москве

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Новую детскую поликлинику введут в эксплуатацию в этом году в столичном районе Кунцево. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин рассказал о строительстве детских поликлиник в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Мы продолжаем активное расширение медицинской инфраструктуры города. На этапе строительства сейчас находится много объектов. Наша задача — чтобы большинство москвичей могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях и рядом с домом, — написал мэр.

Собянин также рассказал, что в детской поликлинике в Кунцево на данный момент идет отделка фасадов. Кроме того, достраиваются детские поликлиники в Ховрине на Зеленоградской улице и в Савеловском районе на улице Вятской.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин открыл филиал поликлиники № 191 на Амурской улице после завершения реконструкции.

По словам мэра Москвы, программа реконструкции поликлиник благоприятно влияет на развитие медицины в городе. Проект нужен как для удобства врачей, так и для посетителей. Глава столицы заявил, что в 2022 году планируется реконструкция 100 поликлиник.

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