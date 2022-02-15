Бочкарёв: в Москве планируют ввести более 100 соцобъектов

«Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счёт средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более 100 новых социальных объектов», — сказал Бочкарёв.