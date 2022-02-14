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1 час назад

В Дербенте в парке им. Низами Гянджеви установили купол на кровлю библиотеки

ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Купольную конструкцию на кровлю библиотеки установили в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Дербента.

"В парке им. Низами Гянджеви установили уникальную купольную конструкцию на кровлю библиотеки. Технологический процесс разделен на три этапа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купольная конструкция, именуемая в архитектуре световым фонарем, после сдачи объекта будет оснащена специальной подсветкой.

"Высота купола от основания до верха составляет практически три метра. Это единственный в России купол данных размеров и разбивки. Установка купольной конструкции производится без применения сварочных работ на стройплощадке", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в центре парка им. Низами Гянджеви будет построен комплекс с мультимедийным фонтаном, проект реализуется на средства Сбербанка.

Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века. Парк, названный его именем, расположен в центре Дербента, на его территории расположены руины древней городской стены.

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