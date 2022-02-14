Пять пар поженились на катках Москвы в День всех влюбленных

«Молодоженам нравится заключать брак в необычной обстановке и в красивых местах города. В прошлом году, 14 февраля, впервые была проведена церемония бракосочетания на катке на ВДНХ, и молодожены с гостями были очень довольны, несмотря на температуру в минус 15 градусов. В День всех влюбленных в 2022 году мы решили предоставить большему количеству пар заключить брак на двух катках Москвы и провести настоящую зимнюю свадьбу. Сегодня церемонии бракосочетания для двух пар днем прошли на катке на ВДНХ, а в вечернее время с романтичной подсветкой на льду катка в музее-заповеднике «Коломенское» поженились три пары. Кроме того, костюм жениха и платье невесты оригинально смотрятся на льду, а коньки изящно дополняют образ молодоженов», - рассказали в пресс-службе.