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1 час назад

Набережную канала им. Москвы и городок «Бригантина» благоустроят

Москва меняется

Набережную канала им. Москвы и городок «Бригантина» планируют благоустроить. Об этом написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Набережную канала им. Москвы и городок «Бригантина» благоустроят
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

«Основная задача – создать комфортную зону отдыха у воды, которая будет притягательной для родителей с детьми, поклонников здорового образа жизни и всех, кому нравится проводить свободное время на природе», — написал мэр.

Мэр отметил, что работы запланированы на набережной канала им. Москвы в Левобережном районе, Синявинском сквере, спортивном городке на Коптевском бульваре, в сквере вдоль улицы Академика Лисицына, а также на 20 школьных территориях.

Также планируется обновить инфраструктуру спортивного городка «Бригантина», который построили более 10 лет назад на Коптевском бульваре.

Еще один крупный проект благоустройства — сквер вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. На территории почти 12 га будет обустроена пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей. Напомним, работы по благоустройству будут проведены в рамках городской программы «Мой район».

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