Набережную канала им. Москвы и городок «Бригантина» благоустроят

Набережную канала им. Москвы и городок «Бригантина» планируют благоустроить. Об этом написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Основная задача – создать комфортную зону отдыха у воды, которая будет притягательной для родителей с детьми, поклонников здорового образа жизни и всех, кому нравится проводить свободное время на природе», — написал мэр.
Мэр отметил, что работы запланированы на набережной канала им. Москвы в Левобережном районе, Синявинском сквере, спортивном городке на Коптевском бульваре, в сквере вдоль улицы Академика Лисицына, а также на 20 школьных территориях.
Также планируется обновить инфраструктуру спортивного городка «Бригантина», который построили более 10 лет назад на Коптевском бульваре.
Еще один крупный проект благоустройства — сквер вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. На территории почти 12 га будет обустроена пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей. Напомним, работы по благоустройству будут проведены в рамках городской программы «Мой район».