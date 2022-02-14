В Москве пройдет специальный показ фильма "Жди меня"

"Великая Отечественная война. Оказавшись в тылу врага, летчик Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с заснятыми аэродромами врага и записку для жены Лизы. Отойдя от лесной землянки, где остался Ермолов, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Каждый день Лиза будет ждать мужа, уверенная в том, что завтра они увидятся", - напомнили организаторы показа сюжет картины в публикации.