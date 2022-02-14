Танцующие в московском метро влюбленные разозлили россиян

Пара влюбленных, решившая станцевать под аккомпанемент играющего в вагоне метро на балалайке мужчины, разозлила пользователей сети. Видеозапись танца опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как женщина в светлом пуховике и мужчина в темной куртке держатся за руки. Москвичка кружится возле своего кавалера и улыбается. «Признаки душевных проблем», «Во-первых, это некрасиво», «Наркоманы», — с возмущением прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кому понравился танец пары. «Лучше уж пусть танцуют, чем кулаками машут», «Побольше бы таких счастливых людей в жизни! За это и любят русских — за их романтичность и душевность!» — отметили фолловеры.

Ранее в одном из вагонов московского метро россияне заметили пассажирку в «глазастой» шапке.