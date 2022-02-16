Москвичам рассказали об устройстве сервиса вывоза ненужных вещей

Жителям Москвы на официальном портале мэра города рассказали принцип работы бесплатного сервиса вывоза ненужных вещей.

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Программу запустили в октябре 2021 года. За время ее работы москвичи оставили 8674 заявки. Самыми популярными предметами для вывоза являются электрические и газовые плиты.

— Компании-партнеры проекта отвозят металлсодержащие предметы на предприятие для их переработки. Там за каждую единицу им платят вознаграждение. В итоге стиральная машинка гарантированно утилизируется, а не попадает на свалку. Все остаются в плюсе, — уточнил заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин.

Такое направление сервиса, как утилизация автомобилей, на данный момент набирает популярность. Процессом переработки авто занимается промышленная компания, имеющая в распоряжении специальный комплекс оборудования.

— В конце января на предприятии переработали первый в этом году автомобиль через заявку на mos.ru — крайслер LHS 1994 года выпуска, — резюмировал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов отметил, что для того, чтобы подать заявку на вывоз, достаточно заполнить простую онлайн форму. Специалисты выезжают по заявкам каждый день с 09:00 до 21:00, передает официальный сайт мэра Москвы.