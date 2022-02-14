В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Названы самые романтические маршруты Москвы

Мослента

В День всех влюбленных депранс столицы в своем Telegram-канале назвал самые романтические маршруты Москвы.

Названы самые романтические маршруты Москвы
Фото: Дептранс МосквыДептранс Москвы

Среди них указан маршрут по Старому Арбату, где все желающие смогут посетить букинистические магазины. Также в праздничный день москвичам посоветовали провести свидание «без намеков» на Бульварном кольце. Этот маршрут пролегает мимо площади Никитских ворот в сторону станции метро «Кропоткинская».

Тихое свидание с какао в термокружке предложили организовать на Чистых прудах. В завершении вечера можно посетить один из ресторанов на Покровке. Романтическую встречу с фотосессией возможно организовать и на Северном речном вокзале, где также можно поужинать в местном ресторане. Последний маршрут пролегает по Воробьевым горам от одноименной станции метро до Нескучного сада. «Февральская Москва — лучшее место для любви», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее на День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, москвичам пообещали весеннюю погоду. «Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители