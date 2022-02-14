Названы самые романтические маршруты Москвы

В День всех влюбленных депранс столицы в своем Telegram-канале назвал самые романтические маршруты Москвы.

Фото: Дептранс Москвы Дептранс Москвы

Среди них указан маршрут по Старому Арбату, где все желающие смогут посетить букинистические магазины. Также в праздничный день москвичам посоветовали провести свидание «без намеков» на Бульварном кольце. Этот маршрут пролегает мимо площади Никитских ворот в сторону станции метро «Кропоткинская».

Тихое свидание с какао в термокружке предложили организовать на Чистых прудах. В завершении вечера можно посетить один из ресторанов на Покровке. Романтическую встречу с фотосессией возможно организовать и на Северном речном вокзале, где также можно поужинать в местном ресторане. Последний маршрут пролегает по Воробьевым горам от одноименной станции метро до Нескучного сада. «Февральская Москва — лучшее место для любви», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее на День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, москвичам пообещали весеннюю погоду. «Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.