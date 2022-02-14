В Москве впервые утилизировали автомобиль как «ненужную вещь»

В Москве заработал сервис «Вывоз ненужных вещей», с помощью которого любой житель столицы может бесплатно утилизировать старый автомобиль, а также бытовую технику и металлические предметы. Для этого нужно оставить заявку на сайте mos.ru: после этого партнеры сервиса проверят документы, подтверждающие право собственности, и увезут ненужное ТС. Первым автомобилем, утилизированным по программе, стал Chrysler LHS 1994 года выпуска.

Фото: Auto.ru Auto.ru

В конце января 28-летний «Крайслер» доставили на производственную площадку столичной промышленной компании, а после утилизации его владельца оповестили о том, что машину можно снимать с учета. Транспортный налог за нее начисляться больше не будет.

Сервис призван сформировать у москвичей «привычку осознанного потребления», говорят в Департаменте информационных технологий. Заявки на утилизацию машин начали принимать осенью прошлого года, и на сегодняшний день их накопилось уже более сотни.

Что оставить заявку, нужно указать адрес и удобное время вывоза, затем выбрать объект «Автомобиль» в категории «Металлические изделия» и отметить количество машин, которые нужно вывезти. Услуга для москвичей бесплатна.

В начале февраля президент Владимир Путин предложил перезапустить программу переработки старых автомобилей по всей России. Подобная программа работала в 2014-2015 годах и давала автовладельцам возможность сдать отжившую машину в обмен на скидку при покупке нового автомобиля.