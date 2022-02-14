На МЦД запустили вагон с секретным чатом для свиданий

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 14 февраля, в честь Дня всех влюбленных появился «вагон, соединяющий сердца». Об этом пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу АО «Центральная ППК».

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Отмечается, что вагон будет работать лишь в течение суток. Во время поездки пассажиры могут познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате, куда можно попасть, наведя свой гаджет на QR-код, размещенный на стикерах в салоне. «Свидание в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а изображения сердечек в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

На станции «Валентиновка» в этот день раздают поздравительные открытки с пожеланиями добра и любви — их вручают пассажирам в кассах вместе с билетами. На 20 станциях МЦД также транслируются поздравления пассажиров, адресованные любимым. «Оставить свои пожелания можно было в комментариях под постом в социальных сетях компании», — объяснили в пресс-службе.

Ранее россиян заинтересовало название станции на старой схеме московского метро.