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1 час назад

В Москве прошла десятая конференция «Digital-коммуникации России»

Вечерняя Москваиещё 1

Во вторник, 15 февраля, в Москве прошла десятая конференция «Digital-коммуникации России». Мероприятие проводится ежегодно. Тема дискуссий 2022 года звучала как «Краш-коммуникации 2022». Ломаем барьеры и строим новый digital». Организатором конференции «Digital-коммуникации России» выступила Ассоциация директоров по корпоративным коммуникациям.

В Москве прошла десятая конференция «Digital-коммуникации России»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В рамках конференции состоялось несколько панелей обсуждения. Первая часть выступлений спикеров была посвящена кейсам про успешный запуск и развитие корпоративной соцсети, возможностям кризисного реагирования через диджитал инструменты, цифровой трансформации СМИ.

В круглом столе «Перспектива использования digital-инструментов для оценки эффективности реализации ESG-стратегии компании» приняли участие представители компаний «Медиалогия», Brand Analytics, TrendFox, «КБ Черное», «Русский Медиа Альянс».

В ходе дискуссий панели Контент IS THE KING участники конференции обсудили развитие видеомаркетинга, развитие контента в соцмедиа, возможности сторителинга в видео.

Темой третьей панели дискуссий стала «Новый digital: экосистемы и метавселенные». Эксперты обсудили инструменты и механики для решения маркетинговых задач, технологические аспекты экосистем», особенности видеосервисов.

Завершила мероприятие Церемония награждения Премии Digital Communications AWARDS-2022.

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