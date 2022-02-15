Москвичей призвали расстаться с мечтами о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом» призвал москвичей расстаться с мечтами о ранней весне.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, снежный покров начнет таять в столице и Московской области не раньше середины марта. Синоптик отметил, что из-за большого количества снега, выпавшего в этом году, он будет таять медленнее и сугробы задержатся на улицах еще на довольно продолжительное время.

Синоптик напомнил, что этой зимой в Москве выпало снега в полтора раза больше нормы. Из-за этого поступающие теплые воздушные массы быстро охлаждаются. Вильфанд уточнил, что 1 марта наступления весны ждать не стоит.

На этой неделе в Москве ожидается теплая, весенняя погода с дождем и снегом в конце недели. «Высота снега будет уменьшаться. Она уже уменьшилась, за февраль на базовой станции Росгидромета на ВДНХ — на 12 сантиметров. Сейчас высота снега около нормы и продолжит понижаться», — объяснил метеоролог.