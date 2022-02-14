В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Собянин рассказал о планах Москвы по строительству дорог в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 6

В 2022 году в столице планируется продолжить строительство Московского скоростного диаметра (МСД), связки между Южной рокадой и МСД, реконструировать Старо-Рублевский путепровод и многое другое. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о планах Москвы по строительству дорог в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В 2022 году планируем построить в Москве 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов, — уточнил глава города.

По словам мэра, в текущем году завершат строительство первой очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.

Также в 2022 году планируется соединить МСД с Южной рокадой. Это позволит столичным автомобилистам добраться в любой район города, не загружая МКАД и ТТК.

Сергей Собянин, что с 2011 года специалисты отремонтировали 18 развязок на МКАД. В этом году рабочие завершат реконструкцию Осташковской и Алтуфьевской развязок. Более того, в планах на 2022 год — строительство 205-метрового путепровода на улице Барклая на западе Москвы вместо старого, 39-метрового.

Последний крупный дорожный проект на текущий год — реконструкция Старо-Рублевского путепровода и улицы Ивана Франко. Путепровод улучшит связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе, а увеличение количества полос на улице Ивана Франко создаст дополнительные маршруты передвижения по Москве, уточнил Сергей Собянин в своем блоге.

В воскресенье, 21 ноября, свой второй день рождения отметят Московские центральные диаметры (МЦД) — один из самых масштабных в России и мире пассажирских транспортных проектов по строительству наземного метро, который создает бесшовное пространство в Московской агломерации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители