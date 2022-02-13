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16 минут назад

Необычное явление в небе над Москвой заинтересовало пользователей сети

Мослентаиещё 1

Необычное явление в небе над Москвой, замеченное в сети, заинтересовало россиян и натолкнуло их на мысли о внеземных цивилизациях. Снимок с места событий появился в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

В небе над Москвой заметили необычное явление
Фото: страница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebookстраница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook

На фото видно, что в небе появилась вспышка желтоватого света и белые световые столбы.

«Вчера в районе Ходынского поля приблизительно с 21:30 до 22:00 наблюдались такие явления. Есть предположения, что это может быть?» — поинтересовался автор топика.

Увиденное развеселило комментаторов. «Пришельцы покидают Москву. Даже представители Солнца вон улетели, их желтый корабль в протуберанцах ни с чем не спутать», «Наконец-то они прилетели», — пошутили пользователи сети. Кто-то с юмором вспомнил знаменитый фильм «Люди в черном», в котором секретные агенты по сюжету стирают память людям, чтобы оставить в тайне факт наличия инопланетян.

Москвичей предупредили об аномальном феврале

Некоторые нашли явлению в небе более привычное объяснение. Одна из комментаторов предположила, что это может быть гало — атмосферное явление, при котором в небе могут возникать световые столбы.

Ранее москвичи заметили в ночном небе лунное гало, при котором свет преломляется от крошечных кристаллов льда в воздухе и отражается благодаря им.

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