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1 час назад

Москвичам пообещали апрельскую погоду на следующей неделе

Майк Габриелян

Синоптики заявили, что в Москве на следующей неделе наступит апрельская погода – до +6…+7 градусов. Такой прогноз сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Москвичам пообещали апрельскую погоду на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Паршиной, потепление в столичном регионе наступит уже сегодня. Всю следующую неделю днем будет до +3 градусов. По ночам при этом будут наблюдаться заморозки 0…-5 градусов.

Такая температура соответствует второй половине марта.

Причем 18 февраля воздух в столичном регионе днем может прогреться до плюс +6…+7 градусов. До +5 ожидается и в ночь на пятницу. Эту погоду уже можно назвать апрельской, говорит метеоролог.

Потепления в воскресенье, 13 февраля, стоит ждать и жителям Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Там сначала температура повысится до нуля, а в понедельник и до +5 градусов. Пройдет дождь.

Холоднее будет в Поволжье: по ночам в ближайшие дни там минус 10-12 градусов, а днем до плюс 1 градуса.

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