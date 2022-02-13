Москвичам пообещали апрельскую погоду на следующей неделе

Синоптики заявили, что в Москве на следующей неделе наступит апрельская погода – до +6…+7 градусов. Такой прогноз сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

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По словам Паршиной, потепление в столичном регионе наступит уже сегодня. Всю следующую неделю днем будет до +3 градусов. По ночам при этом будут наблюдаться заморозки 0…-5 градусов.

Такая температура соответствует второй половине марта.

Причем 18 февраля воздух в столичном регионе днем может прогреться до плюс +6…+7 градусов. До +5 ожидается и в ночь на пятницу. Эту погоду уже можно назвать апрельской, говорит метеоролог.

Потепления в воскресенье, 13 февраля, стоит ждать и жителям Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Там сначала температура повысится до нуля, а в понедельник и до +5 градусов. Пройдет дождь.