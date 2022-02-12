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1 час назад

Съемки кино в спальном районе возмутили москвичей

Мослента

Съемки кино в спальном районе Чертаново Северное возмутили москвичей. Жалобы местных жителей опубликовали в одной из районных Facebook-групп.

Съемки кино в спальном районе возмутили москвичей
Фото: Екатерина ЕКАТЕРИНА в сообществе «Чертаново Северное» в FacebookЕкатерина ЕКАТЕРИНА в сообществе «Чертаново Северное» в Facebook

Автор поста заявила, что съемочная группа заняла единственную пешеходную аллею. «Раскидали снег, поставили автобусы, машины, да еще и лошадей пригнали!» — написала женщина, отметив, что таким образом жителям затруднили проход к метро.

Возмущение нашло отклик среди комментаторов. «Да вообще. Скоро юрты установят», «Слов нет! Сегодня просто какой-то апокалипсис киношный!», «Дали бы только нам отдохнуть без них», — написали пользователи сети. Кто-то добавил, что работа над фильмом мешает детям нормально дойти до школы.

В комментариях оставил заявление представитель управы, отметив, что у ведомства нет полномочий согласовывать разрешения на съемку. «Согласно закону о СМИ, мы принимаем уведомления от кинокомпаний к сведению. После завершения съемок кинокомпания обязуется привести территорию в надлежащее состояние», — пояснил он.

Ранее москвичи узнали свой подъезд на кадре из советского фильма «Карнавал».

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