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1 час назад

На нескольких улицах Москвы временно ограничат движение транспорта

Москва24иещё 1

На нескольких улицах Москвы временно ограничат движение транспорта. Схема движения изменится на дублере Ленинского проспекта, участке ТТК и Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На нескольких улицах временно ограничат движение транспорта
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на дублере Ленинского проспекта связаны со строительством инфраструктуры метро. Работы будут идти возле дома 67.

Так, с 24 марта по 30 мая специалисты частично займут одну полосу движения, а парковочное пространство ликвидируют. Для сохранения количества полос на участке будут поэтапно вводить временные уширения.

При этом с 15 февраля по 24 марта, а также с 1 по 25 апреля схема движения изменится на участке Ленинского проспекта между домами 67 и 69. Движение автомобилей организуют по одной полосе.

Кроме того, в связи с ремонтными работами с 15 февраля до 5 декабря на участке Третьего транспортного кольца от дома 27 на Киевской улице до дома 30 на Кутузовском проспекте круглосуточно ограничат движение. Там будут поэтапно занимать одну полосу движения.

С 26 февраля схема движения изменится в районе пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Речь идет об участке от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда на то же шоссе в сторону центра.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе Тверского бульвара в столице ограничат с 16 февраля из-за реконструкции инженерных сетей. Схему движения изменят до 24 апреля.

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