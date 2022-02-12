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1 час назад

Сергунина рассказала о достижениях участников конкурса "Новатор Москвы"

Москва24иещё 5

Номинанты и лауреаты премии "Новатор Москвы", которая присуждается за лучшие инновационные проекты, имеют повышенные шансы найти деловых партнеров и инвесторов, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сергунина рассказала о достижениях участников конкурса "Новатор Москвы"
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Размер премий – от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, но еще важнее для конкурсантов – внимание инвесторов и потенциальных партнеров. Участники прошлых лет смогли расширить свое производство и выйти на новый уровень. Разработанные ими продукты появились на маркетплейсах и в торговых сетях", – сказала она.

Она рассказала, что на этой неделе открылся прием заявок на участие в конкурсе. Поучаствовать в нем могут организаторы проектов в разных сферах – от промышленности и медицины до транспорта и экологии.

В мэрии отметили, что ранее в номинации "Лидеры инноваций" победила компания, разработавшая экологичные чистящие средства. Сегодня она запустила продажи своей продукции в крупных торговых сетях. Кроме того, участие в конкурсе позволило компании, создавшей приложение для рынка ЖКХ, наладить сотрудничество с более чем 150 новыми партнерами.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад.

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