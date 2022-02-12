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7 часов назад

Парадные ворота Александринского дворца в столице вернули на историческое место

Вечерняя Москваиещё 3

Створки ворот главного въезда в Александринский дворец в Нескучном саду установили на прежнее место. Их реставрация продолжалась пять месяцев. Специалисты продолжают работать над скульптурами, которые увенчают пилоны ворот.

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрировали
Фото:  mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Парадные ворота Александринского дворца — одна из архитектурных жемчужин Ленинского проспекта, которая относится к стилю позднего ампира. До начала реставрации ограда находилась в плачевном состоянии, особенное беспокойство вызывали накренившиеся пилоны. В прошлом году специалистам удалось спасти их. Сейчас из мастерских вернулись отреставрированные чугунные ворота, — сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Створки имеют размер три на два метра каждая, их сняли с традиционного места и увезли в мастерскую для реставрации. Для точного соответствия специалисты проводили все работы, опираясь на сохранившиеся документы. Разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Пилоны ворот закончат обновлять уже этим летом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века. Работы контролирует столичный департамент культурного наследия. Флигель возвели на месте другого здания после пожара 1812 года. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

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