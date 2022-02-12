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23 минуты назад

Участок Ленинского проспекта благоустроят в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году благоустроят участок Ленинского проспекта и несколько прилегающих к нему территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

Участок Ленинского проспекта благоустроят в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйстваПресс-служба Комплекса городского хозяйства

— В этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей, — уточнил он.

По словам заммэра, в ходе работ обновят два сквера: у больницы № 1 имени Н. И. Пирогова и на улице Академика Петровского. Пешеходную аллею сделают около исторического входа в «Нескучный сад» в районе 20-го дома на Ленинском проспекте, а на улице Орджоникидзе около 14-го здания появится небольшой парк.

В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова посадят деревья и кустарники, а также оборудуют удобные дорожки. Бирюков добавил, что новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского — там построят мини-амфитеатр и оборудуют пространство для отдыха.

Кроме того, липовая аллея с современным освещением появится на площади перед универмагом «Москва», а на площади Академика Тамма установят инсталляцию, представляющую из себя стол со стульями вокруг, что по задумке авторов будет олицетворять символ добрососедства.

Ранее Петр Бирюков заявил, что работы по благоустройству пройдут около семи станций БКЛ метро в 2022 году.

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