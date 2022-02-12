Участок Ленинского проспекта благоустроят в 2022 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году благоустроят участок Ленинского проспекта и несколько прилегающих к нему территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

— В этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей, — уточнил он.

По словам заммэра, в ходе работ обновят два сквера: у больницы № 1 имени Н. И. Пирогова и на улице Академика Петровского. Пешеходную аллею сделают около исторического входа в «Нескучный сад» в районе 20-го дома на Ленинском проспекте, а на улице Орджоникидзе около 14-го здания появится небольшой парк.

В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова посадят деревья и кустарники, а также оборудуют удобные дорожки. Бирюков добавил, что новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского — там построят мини-амфитеатр и оборудуют пространство для отдыха.

Кроме того, липовая аллея с современным освещением появится на площади перед универмагом «Москва», а на площади Академика Тамма установят инсталляцию, представляющую из себя стол со стульями вокруг, что по задумке авторов будет олицетворять символ добрососедства.