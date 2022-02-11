Приложение "Метро Москвы" стало лауреатом бизнес-премии RB Digital Awards 2022

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем удобные цифровые сервисы и создаем комфортное взаимодействие между жителями и городом. "Метро Москвы" играет важную роль для решения этой задачи: на основе приложения мы одними из первых в мире запустили новые цифровые проекты, такие как Face Pay и виртуальная "Тройка", с помощью которых москвичи могут проходить в метро без наличных денег, транспортной или банковской карты. И эти сервисы не только сделали поездки в городском транспорте удобнее и быстрее, их также высоко оценили эксперты в России и мире", - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов , чьи слова приводятся в публикации.