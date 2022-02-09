Экзотический способ передвижения доставщиков еды восхитил москвичей

«Ноу-хау: на горных лыжах, да беговым стилем», — отметил один из подписчиков. А кто-то написал, что пусть лучше доставщики ездят на лыжах, хоть и горных, а не на велосипеде по снегу. «Лучше так! А то идешь и думаешь, как бы не сбили», — пожаловались юзеры.