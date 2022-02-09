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1 час назад

Москвичи обратили внимание на экзотический способ передвижения доставщиков еды

Мослента

Москвичи обратили внимание на экзотический способ передвижения доставщиков еды. Кадр с изображением курьера на лыжах опубликовали в группе Facebook «Москва Моя». Фолловеры сравнили работника доставки с олимпийским чемпионом.

Экзотический способ передвижения доставщиков еды восхитил москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото мужчина передвигается по заснеженной столице на лыжах, предположительно, горных. «В повседневной жизни он обычный курьер, но в душе — олимпийский чемпион!» — написала автор поста.

анна антипина / группа «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Пользователи в комментариях с юмором отреагировали на публикацию.

«Ноу-хау: на горных лыжах, да беговым стилем», — отметил один из подписчиков. А кто-то написал, что пусть лучше доставщики ездят на лыжах, хоть и горных, а не на велосипеде по снегу. «Лучше так! А то идешь и думаешь, как бы не сбили», — пожаловались юзеры.

Ранее между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве.

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