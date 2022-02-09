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38 минут назад

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

Lenta.ru

По итогам января 2022 года районами Старой Москвы с самым дорогим жильем на вторичном рынке оказались Арбат, Хамовники и Якиманка. Такие данные назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
Фото: ТАССТАСС

Первое место по стоимости недвижимости занял Арбат — средняя цена одного квадратного метра жилья там составляет 439,8 тысячи рублей. Квартиру или апартаменты в этом районе можно купить примерно за 39,2 миллиона рублей. На втором месте — Хамовники, где «квадрат» стоит 436,5 тысячи рублей, а средняя стоимость лота достигает 28,1 миллиона рублей.

Третье место досталось Якиманке — там квадратный метр стоит в среднем 430,6 тысячи рублей, а жилье обойдется в 30,6 миллиона рублей. В пятерку районов столицы с дорогой недвижимостью вошли Тверской (415,6 тысячи рублей за «квадрат» и 30,3 миллиона рублей за лот) и Дорогомилово (406,9 тысячи рублей за «квадрат» и 27,4 миллиона рублей за лот).

При составления рейтинга аналитики ЦИАН оценили предложение квартир и апартаментов на вторичном рынке Москвы, не включая элитный сегмент. По оценкам специалистов, в старых границах столицы к концу января было выставлено 26,7 тысячи объектов недвижимости. Средняя цена по всем районам составила 277 тысяч рублей, а средняя стоимость жилья — 16,5 миллиона рублей.

Ранее в ЦИАН назвали несколько жилых комплексов в Старой Москве, где квадратный метр недвижимости стоит дешевле 200 тысяч рублей. Самыми выгодными для приобретения жилья новостройками столицы оказались ЖК «Светлый мир. Станция Л» в районе Люблино, «Сказочный лес» в Ярославском районе и «Никольские луга» в районе Южное Бутово.

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