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1 час назад

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 9 февраля

Вечерняя Москваиещё 1

Средняя загруженность дорог наблюдается в Москве 9 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 9 февраля
Фото:  Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

В дептрансе уточнили, что больше всего времени автовладельцы потеряют на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до улицы Нижняя Масловка, на внешней стороне 28 километра МКАД, а также на внутренней стороне 16 километра МКАД.

Ранее стало известно, что путепровод в створе улиц Менжинского и Дудинки соединит Ярославский, Лосиноостровской и Бабушкинский районы Москвы и сократит время в пути на автобусе в два раза.

Дугообразная эстакада пройдет над путями железной дороги возле станции Лосиноостровская и соединит улицы Менжинского и Дудинку. В Ярославском районе дорога выйдет в Хибинский проезд.

Проект путепровода предполагает сохранение поликлиники РЖД, деревянной часовни и пешеходных маршрутов над путями. Более того, планируется обустроить восемь остановок наземного транспорта.

6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении новых дорог в столице.

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