Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 9 февраля

Средняя загруженность дорог наблюдается в Москве 9 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В дептрансе уточнили, что больше всего времени автовладельцы потеряют на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до улицы Нижняя Масловка, на внешней стороне 28 километра МКАД, а также на внутренней стороне 16 километра МКАД.
Ранее стало известно, что путепровод в створе улиц Менжинского и Дудинки соединит Ярославский, Лосиноостровской и Бабушкинский районы Москвы и сократит время в пути на автобусе в два раза.
Дугообразная эстакада пройдет над путями железной дороги возле станции Лосиноостровская и соединит улицы Менжинского и Дудинку. В Ярославском районе дорога выйдет в Хибинский проезд.
Проект путепровода предполагает сохранение поликлиники РЖД, деревянной часовни и пешеходных маршрутов над путями. Более того, планируется обустроить восемь остановок наземного транспорта.
6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении новых дорог в столице.