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1 час назад

Собянин назначил Тимофеева на пост заместителя префекта ЗАО

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Георгия Тимофеева заместителем префекта Западного административного округа.

Собянин назначил Тимофеева на пост заместителя префекта ЗАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— Принять Тимофеева Георгия Ярославовича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Западного административного округа Москвы, — говорится в документе.

Контракт с Тимофеевым заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе города. При этом данный срок не должен превышать срок полномочий главы столицы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

4 февраля Собянин назначил Федора Бораева главой управы района Солнцево, а Антона Иванова — главой управы района Ховрино. Уточняется, что контракты Бораева и Иванова рассчитаны на один год, однако не должны превышать срок полномочий мэра Москвы и замещения указанной должности, установленные нормативными актами столицы.

Ранее стало известно, что Александр Хрулев занял должность главы управы столичного района Восточный. До этого он возглавлял управу района Новогиреево.

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